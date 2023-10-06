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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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محافظ شمال سيناء: وحدتي شاركت في الخداع الاستراتيجي قبل حرب أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنّ المحافظة لها عيدان قوميان يحتفل بهما المواطنون، موضحًا أن الأول للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، والعيد القومي الثاني هو عيد تحرير سيناء والذي يتحرر في 25 أبريل. 

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وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، : “مصر استطاعت تنفيذ الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر المجيدة باحترافية تامة، وتضمن الخداع الاستراتيجي خداعا تعبويًا وتكتيكيًا تقوم به وحدات القوات المسلحة، وكان يتم على مستوى الدولة فهو تخطيط على مستويات الدولة”.

حرب أكتوبر

وتابع محافظ شمال سيناء: “شاركت في حرب أكتوبر المجيدة وكنت في وحدات الصاعقة، وكانت وحدتي في منطقة العامرية وصدرت أوامر بالانتقال إلى منطقة الزعفرانة وتدربنا بدوريات وأشكال معينة”. 

أسرار الحرب

وأفاد، أن توقيت بدء الحرب من الأسرار المهمة للحرب، وهو ما أدى إلى تحقيق النصل، وكان الانتقال الأول في الزعفرانة خلال شهر أكتوبر، ثم كان هناك انتقال آخر في شهر أبريل وكان التحرك الأخير في شهر أكتوبر مجددا. 

وذكر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن العدو اعتبر عملية التنقل للوحدات عدة مرات ما هي إلا مناورات، بعدما تعودها، ولم يعتقد أنه سيحارب. 
 

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