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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

فض تجمعات الأهالي الغاضبين إثر العثور على جثمان مطلوب في قضايا جنائية بإدفو

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكن رجال الأمن بمحافظة أسوان، اليوم، من فض تجمعات عدد من الأهالي الغاضبين بعد وفاة مواطن مطلوب في أحكام قضائية من قرية الفخرانية بإدفو.

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تفاصيل العثور على جثمان عاطل بمسكنه في السويس

عقب توجه قوة من مباحث مركز شرطة إدفو لضبط مطلوب في أحكام بقرية الفخرانية، أطلق المذكور النيران، وتبادل إطلاق النار مع الشرطة؛ ما أسفر عن وقوعه قتيلا.

 

وقام أهالي القرية على إثر تلك الواقعة بالتجمع على الطريق السريع ما بين قرية الفخرانية- وإدفو، وأشعلوا النيران وأوقفوا حركة الطريق.

 

وتدخلت قوات الأمن التي تمكنت من السيطرة وفض التجمعات بالطريق وإعادة الهدوء للقرية.

 

فيما قامت الإسعاف بإيداع جثة القتيل بمشرحة أسوان العمومية، وتولت النيابة التحقيق.

 

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