موعد مباراة ديربي جدة بين الأتحاد والأهلي في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الجمعة مباراة الدريربي والتي ستجمع بين الأتجاد بنظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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موعد مباراة ديربي جدة بين الأتحاد والأهلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد أمام أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ديربي جدة بين الأتحاد والأهلي

وتذاع مباراة الدربي بشكل حصري عبر قناة SSC 1 HD السعودية المشفرة وذلك بصوت المعلق فهد العتيبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد

التقى الاتحاد والأهلي 94 مرة في التاريخه بمسابقة الدوري السعودي، وسجل الاتحاد 33 انتصارًا، مقابل 30 فوزًا لصالح الأهلي، فيما حسم التعادل 31 مباراة بين الفريقين، وسجل الاتحاد 135 هدفًا مقابل 129 زيارة أهلاوية للشباك على مستوى مواجهات الدوري السعودي منذ ظهوره للنور.

ويحتل اتحاد جدة وصافة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد أهلي جدة قي المركز السادس برصيد 16 نقطة.