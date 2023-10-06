حجرة الدفن فى هرم اللاهون ساهمت فى زيادة نسبة السياحة الى الفيوم

حجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون بالفيوم اصبحت من اهم المزارات الاثرية التى يفد اليها الزوار من الاجانب والمصريين منذ افتتاحها لاول مرة للزوار فى عام 2019 .

يقول اشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات فى منطقة اثار الفيوم ان افتتاح حجرة الدفن فى هرم اللاهون ساهم الى حد كبير فى زيادة الافواج السياحية لمحافظة الفيوم وجذب نوعيات جديدة من الزوار الذين يأتون تحديدا لزيارة حجرة الدفن الخاصة بالملك سنوسرت الثانى .

واضاف ان حجرة الدفن من حجرالجرانيت الوردى ولها سقف مقبى مما يجعلها من اندر حجرات الدفن الملكية فى الاهرامات المصرية والتابوت يقع فى الطرف الغربى لحجرة الدفن ووجد بدون غطاء ويزن حوالى 6 اطنان .وقبل حجرة الدفن على اليسار يوجد رسم "جرافيتى" لرئيس العمال الذى عمل مع العالم الانجليزى وليم فلندرز بترى يؤرخ فى 10 يونيو 1889 - تاريخ دخولهم للهرم .

الوصول الى حجرة الدفن

و الوصول الي حجرة الدفن من خلال بئر يقع فى الناحية الجنوبية للهرم ويطلق عليها مقبرة رقم 10 وعمق هذا البئر 16 متر من سطح الارض ثم من خلال ممرات منحوته فى الصخر طولها الى 61 متر يتخللها بئر للتهوية يقع على حافة بناء الهرم وحول حجرة الدفن ممرات اخرى طولها 63 متر على خمسة اضلاع .ويتقدم حجرة الدفن حجرة للاثاث الجنائزى على يسار الداخل .

واشار "رزق الله" ان هرم اللاهون هو أحد أهرامات مصر بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة 12 من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترا على مشارف مدينة اللاهون (بمحافظة الفيوم)، والتي تبعد 22 كيلو مترا عن مدينة الفيوم. وكان مكسوا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 متراً وطول قاعدته 106 متر ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية. وقد عثر بداخله على "الصل" الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكى. اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحور أيونت ومقبرة مهندس الهرم إنبى في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار السابق والدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الاعلى للاثار قد افتتحوا حجرة الدفن فى 28 يونيو 2019 والتى كانت مغلقة بعد ان تم اكتشافها بواسطة العالم الانجليزى وليم فلندرز بترى عام 1889.

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