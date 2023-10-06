الري تنفذ مشروعات بـ ١.٥٠ مليار جنيه لحماية شرم الشيخ من أخطار السيول

أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى : أن الوزارة تشارك فى تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الموارد المائية .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة ١.٥٠ مليار جنية .

وأضاف " سويلم " أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع لإستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال سيناء ، وأيضا تنفيذ (٥٥٦) منشأ مائى متنوع من سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .