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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الري تنفذ مشروعات بـ ١.٥٠ مليار جنيه لحماية شرم الشيخ من أخطار السيول

محطة معالجة مياه
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أوضح الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والرى : أن الوزارة تشارك فى تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الموارد المائية .

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة ١.٥٠ مليار جنية .

وأضاف " سويلم " أنه تم تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، كما يجرى تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة المعالجة بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع لإستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال سيناء ، وأيضا تنفيذ (٥٥٦) منشأ مائى متنوع من سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات .

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