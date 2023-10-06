عاجل
السيسى: لدينا غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ السيسي يتفقد المراكز المتحركة لشبكة الطوارئ والسلامة
الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

البلطي بـ 80 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك بالمنيا

أسماك ال
أسماك ال

تشهد حلقات وأسواق بيع الأسعار بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، تحركا ملحوظا في أسعار البيع والشراء للأسماك بمختلف أنواعها ، حيث سجل سعر البلطي ممتاز الكيلو بـ80 جنيهًا، وبلغ سعر البلطي وسط الكيلو بـ70 جنيهًا، وسجل سعر البلطي صغير الكيلو بـ56 جنيهًا.

تراوح سعر السردين المجمد الكيلو بـ53 جنيهًا، وسجل سعر الماكريل المجمد الكيلو بـ68 جنيهًا، وسجل سعر بوري وسط الكيلو بـ119 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري الوسط 220 جنيهًا ، وتراوح سعر الجمبري الصغير 153 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الوقار 175 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو القاروص 144 جنيهًا.

 وبلغ سعر سمك المرجان «ممتاز» الكيلو بـ130 جنيهًا ، وسجل سعر الكابوريا الكيلو بـ104 جنيهًا، وسجل سعر فيليه بلطي الكيلو بـ135 جنيهًا، وتراوح سعر قشر بياض الكيلو بـ115 جنيهًا ، وسجل سعر السبيط الكيلو بـ227 جنيهًا ، وبلغ سعر المرجان «وسط» الكيلو بـ98 جنيهًا، وسجل سعر المكرونة «سويسي»الكيلو بـ81 جنيهًا. 

 

 

مواد متعلقة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 6-10-2023

أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل ومهامه

الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة وفاة 3 أشخاص في حادث سير بأطفيح

كوريا الجنوبية تدرس تغريم جوجل وأبل بسبب ممارساتهما في سوق التطبيقات
الجريدة الورقية