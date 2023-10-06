البلطي بـ 80 جنيهًا.. تعرف على أسعار الأسماك بالمنيا

تشهد حلقات وأسواق بيع الأسعار بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، تحركا ملحوظا في أسعار البيع والشراء للأسماك بمختلف أنواعها ، حيث سجل سعر البلطي ممتاز الكيلو بـ80 جنيهًا، وبلغ سعر البلطي وسط الكيلو بـ70 جنيهًا، وسجل سعر البلطي صغير الكيلو بـ56 جنيهًا.

تراوح سعر السردين المجمد الكيلو بـ53 جنيهًا، وسجل سعر الماكريل المجمد الكيلو بـ68 جنيهًا، وسجل سعر بوري وسط الكيلو بـ119 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الجمبري الوسط 220 جنيهًا ، وتراوح سعر الجمبري الصغير 153 جنيهًا للكيلو ، وبلغ سعر كيلو الوقار 175 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو القاروص 144 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المرجان «ممتاز» الكيلو بـ130 جنيهًا ، وسجل سعر الكابوريا الكيلو بـ104 جنيهًا، وسجل سعر فيليه بلطي الكيلو بـ135 جنيهًا، وتراوح سعر قشر بياض الكيلو بـ115 جنيهًا ، وسجل سعر السبيط الكيلو بـ227 جنيهًا ، وبلغ سعر المرجان «وسط» الكيلو بـ98 جنيهًا، وسجل سعر المكرونة «سويسي»الكيلو بـ81 جنيهًا.