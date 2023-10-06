الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كوريا الجنوبية تدرس تغريم جوجل وأبل بسبب ممارساتهما في سوق التطبيقات

جوجل
جوجل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية، قالت اليوم الجمعة، إن شركة جوجل التابعة لألفابت، وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.

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مطوري التطبيقات

وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها، إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات، وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.

جوجل وأبل

ولم ترد جوجل وأبل على الفور على طلبات من "رويترز" للتعليق، ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

وقالت الهيئة إن قيام جوجل وأبل بفرض طرق دفع معينة و"فرض رسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين" يقوض على الأرجح الهدف من القانون والمتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.

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