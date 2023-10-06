الفراخ البيضاء بــ 85 جنيهًا للمستهلك بالمنيا

تشهد مزارع ومحلات بيع الدواجن والطيور بمختلف أنواعها ، سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق بمحافظة المنيا ، اليوم الجمعة ، إستقرارا في أسعار البيع والشراء ، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 75 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 79 لــ 85 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الجمعة 110 جنيهًا في المزارع ، بإنخفاض 5 جنيهات ، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 لــ 120 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 83 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 96 لــ 105 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 لــ 180 جنيهًا ، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 لــ 180 جنيهًا، والأوراك بين 70 لــ 80 جنيهًا ، وسجلت أسعار البط اليوم إستقرارا في الأسعار، وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيهًا، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيهًا للكيلو، والبط البلدي بـ100 جنيهًا للكيلو.

وفي سياق متصل ، استقرت أسعار بيع البيض في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 124 جنيهًا ، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 134 وحتى 140 جنيهًا للكرتونة ، أما البيض الأحمر فسجل سعره في بورصة البيض 125 جنيهًا ، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيهًا للطبق.

جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم ، من قبل مديرية تموين المنيا ، وبالتعاون الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية ، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الأدمي .