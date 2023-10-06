الجمعة 06 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المغازي: الدولة المصرية صرفت آلاف المليارات على البنية التحتية (شاهد)

عبد الله المغازي
عبد الله المغازي

لماذا يحرص الرئيس السيسي على لقاء مسؤولي الشركات العالمية؟


أعرب الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن أمنيته بأن يتم التركيز على الصناعة والاستثمارات خلال فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديدة.

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وشدد “المغازي” خلال استضافته مع برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد بكل مشتملاته على أولويات الدولة المصرية كونه أمنًا قوميًا، مضيفا أن اللقاءات مع الشركات العالمية والاتحاد الأوروبي أمرا مهما للغاية.

البنية التحتية

وأشار معاون رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية صرفت آلاف المليارات على البنية التحتية بما يؤكد أن الدولة تضع الاستثمارات على الطريق الصحيح. 

الشركات العالمية الكبرى

وأردف أن الرئيس السيسي يحرص على لقاء مسؤولي الشركات العالمية الكبرى بهدف تذليل أي عقبات قد تواجههم كونه على علم أيضا بالبيروقراطية المصرية لكي يختصر وقتا كبيرا من الإجراءات المعوقة.  
 

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