الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أزهري يوضح منزلة الشهداء في الإسلام (شاهد)

حسن القصبي أستاذ
حسن القصبي أستاذ الحديث بالأزهر الشريف

هنأ الشيخ حسن القصبي، أستاذ الحديث بالأزهر الشريف، الشعب المصري والقيادة السياسية بمرور 50 عاما على انتصار أكتوبر المجيد.

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حرب أكتوبر

أكد "القصبي" خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوطان لا تحمى الإ بدماء الشهداء، والأرض لا تحمى الإ بالتضحية وهذا ما فعلناه في حرب أكتوبر، موضحًا أن الله رفع منزلة الشهداء في الدنيا والأخرة.

وشدد على أنه يجب علينا أن نتذكر شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم لاسترداد الأرض، ونرعى أطفالهم كما تفعل القيادة السياسية، موضحًا على أهمية نشر قصصهم وسردها على الأبناء وغرس حب الوطن في نفوس الأجيال الحالية.

وتابع: “الإنسان مكبول على محبة وطنه، وقد يكون الإنسان في حماية ورفعة وطنه، أو يكون عنصر سلبي يهدمه من خلال نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تبث الشك في نفوس المواطنين”.

تنمية في محافظات مصر

وأوضح، أن الدولة تشهد عملية تنمية كبيرة في كافة المحافظات، وكل مسئول يسعى لتقديم كل ما يفيد المواطن، منوهًا إلى أن كل إنسان في تخصصه يمكنه أن يرفع من مكانة وقدر الوطن. 

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الجريدة الورقية