الأحد .. حفل توقيع ديوان "ميعاد مش مناسب" بفرع ثقافة الفيوم   

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عدد من الفعاليات الثقافية الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة والمكتبات الفرعية.

جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي هذا الشأن تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل توقيع ومناقشة ديوان "ميعاد مش مناسب" للشاعر محمد راضي، بنادي قارون الرياضي بالفيوم، في السابعة مساء الأحد المقبل، الموافق 8 أكتوبر، وذلك في أولى حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي لعام 2022 - 2023.

يشارك في الحفل الدكتور محمد دياب غزاوي أستاذ البلاغة والنقد الادبي بكلية الآداب جامعة الفيوم، والدكتور بيومي محمد طاحون أستاذ مساعد الأدب العربي بكلية دار العلوم، ويدير الحفل الشاعر أسامة سند، ويعد الديوان التجربة الأولى للشاعر محمد راضي، ويضم 17 قصيدة، منها ''شارع قديم، المرة الأولى، ولادة المزمار، 21 فبراير''.

الحفل ينظمه فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، ضمن برامج إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويقام بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وذلك بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمبدعين بفرع ثقافة الفيوم ورواد الفرع.

وعقد فرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان '' الزيادة السكانية وأثرها على الدخل القومى''، أوضح خلالها عاطف سعيد محمد مدير الموقع، أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على تقديم الدولة لكافة الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والثقافية، علي سبيل المثال، في المجال التعليمى يكون هناك إرتفاع فى كثافات الفصول، حيث يتجاوز العدد داخل الفصل الدراسى السبعين طالب فى الفصل الواحد، مما يتسبب في حالة من الإرتباك فى كافة الخدمات الصحية، كذلك كافة مرافق الدولة، كما ناقش أسباب الزيادة السكانية، موضحا منها عدم إتباع الأساليب العلمية لتنظيم الأسرة، ونتيجة لإنتشار الجهل وقلة الوعي، وارتفاع حالات الزواج المبكر، ومن جانب آخر، نظمت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم الحر بمناسبة إنتصارات أكتوبر، نفذتها هبة الله محمد لطفي مسئولة النشاط.