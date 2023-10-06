"ما بين المادة والمعنى".. ندوة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.

خلال ذلك عقد قسم الثقافة العامة ندوة بعنوان ''ما بين المادة والمعنى''، بحضور الدكتور مخلص أمين والكاتب منتصر ثابت والروائي محمد جمال الدين، وكوكبة من الأدباء والمثقفين، وبدأ "ثابت" حديثه بتعريف "المادة" مشيرا إلى أن المادة هنا لا يقصد بها المعنى الفيزيائي، بل الأشياء المادية المتحركة التي نراها يوميا ونتفاعل معها، وأضاف أن أفلاطون أوضح الفرق بين العالم المادي والعالم الروحي، فالأول يتغير وغير كامل أما الثاني يطلق عليه عالم المُثل، والأفكار، واختتم حديثه قائلا إن هناك عدة أمور لابد من مراعاتها لكي تتحقق سعادة الإنسان منها التوازن بين المادة والروح، و الحفاظ على الجمال وكذلك الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في الحياة.

من جانبه استعرض الدكتور مخلص أمين عدة مفاهيم منها عالم المُثل، الحق والخير، الجمال والحرية، الحب والصدق، مؤكدًا أن عظمة المادة تتحقق لو ارتبطت بالمعنى، بينما تتحقق عظمة الإنسان لو ارتبط بالمولى عز وجل.

عقب ذلك تم فتح باب المناقشة، تناول خلالها الحضور عدة موضوعات منها مفهوم الثقافة الجمعية، مشكلة تهميش الفكر وكيف نؤسس فكر على أساس أكثر صلابة، ليختتم اليوم بتكريم كل من الدكتور مخلص أمين، والكاتب سامي حنا على تلك المداخلات الثرية.

الزيادة السكانية وأثرها على الدخل القومي.. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، أقام بيت ثقافة طامية محاضرة بعنوان ''الزيادة السكانية وأثرها على الدخل القومي''، تحدث خلالها عاطف سعيد عن الآثار السلبية للزيادة السكانية على كل من الخدمات التعليمية، الصحية، الاجتماعية، والثقافية، مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي الثقافي لتقليل ظاهرة الزواج المبكر واتباع الأساليب العلمية لتنظيم الأسرة كمحاولة لمواجهة تلك المشكلة، ومن ناحية أخرى نفذت الفنانة هبة الله محمد ورشة تصميم لوحات بمكتبة اللاهون، بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.