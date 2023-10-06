رمضان السيد يتغنى بإمام عاشور: صفقة القرن للأهلي

تغنى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، بتألق إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر، بسبب المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إمام إضافة قوية للغاية بالنسبة للأهلي لأنه مميز للغاية على السمتوى الفني، وهذا رأيي في اللاعب منذ أن كان في الزمالك".

وتابع: "إمام صفقة القرن للأهلي لأنه متكامل في كل نواحي ومهارات اللعب، ويستطيع المشاركة في أكثر من مركز".

وأتم: "إمام هو نجم الفريق في الأهلي منذ بداية الموسم، وهذا يبرهن على مدى جودته، وعودته للمنتخب أمر طبيعي".

يرى رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الأفضل للفريق الأحمر هو تجنب مواجهة بيراميدز والنجم الساحلي التونسي في دور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وقال السيد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " من الأفضل للأهلي تجنب مواجهة بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "النجم الساحلي التونسي سيكون خصما صعبا أيضا، لذلك من الأفضل ألا يصطدم الأهلي بمواجهته في دور المجموعات".

وأتم: "الأهلي أصبح قويا ومتماسكا تحت قيادة كولر، والفريق تحول بشكل كبير على المستوى الدفاعي منذ الخسارة بخماسية أمام صنداونز في الموسم الماضي".