بركات .. سموحة سيكون مفاجأة الدوري

أثنى الإعلامي محمد بركات، على فريق سموحة، بعد الفوز الذي حققه على حساب المقاولون العرب 2-1، أمس الخميس، في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية :أتوقع أن ينافس سموحة على مركز متقدم في الموسم الحالي من الدوري الممتاز مشيرا إلى أن سموحة أبرم صفقات قوية تحت إشراف المدير الفني أحمد سامي، الذي قام ببناء الفريق بنفسه وإعداده قبل بداية الموسم.

وقال الفريق قدم مردودا قويا أمام المقاولون العرب، ووضعه في الجدول كان سيختلف لولا تعادله مع الجونة في الدقائق الأخيرة.

وحول أزمة فادي فريد مهاجم الفريق، قال بركات: فادي فريد أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق، رغم أنه ليس المتخصص الأول في الفريق لتنفيذها، وسيكون هناك موقفًا من أحمد سامي تجاه اللاعب.