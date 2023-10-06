حسام عاشور: تمنيت زيزو وشيكابالا في الأهلي.. وأكرم توفيق خليفتي في الملاعب

قال حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق، إنه تمنى انضمام شيكابالا وأحمد زيزو إلى النادي الأهلي، كما يرى أن أكرم توفيق خليفته في الملاعب.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية " "كنت أتمنى تواجد شيكابالا كلاعبا في صفوف الأهلي، وحاليًا أتمنى رؤية أحمد سيد زيزو في صفوف الأهلي".

وأضاف: "خليفتي في الملاعب أكرم توفيق، هذا المركز صعب جدًا، وأتمنى أن يستمر في اللعب بمركز خط الوسط".

وواصل "حمدي فتحي أفضل لاعب شغل مركز 6 في الأهلي بعد رحيلي، هو لاعب خط وسط جيد جدًا ويؤدي مهام هذا المركز على أكمل وجه ".

وعن صفقة إمام عاشور لاعب الأهلي علق حسام عاشور"إمام عاشور من أقوى الصفقات التي نجح للنادي الأهلي في ضمها آخر 10 سنوات، لم يظهر 50 أو 60% من مستواه حتى الآن، ما زال أمامه الكثير ليقدمه، أحب متابعته لأنه لاعب مميز للغاية