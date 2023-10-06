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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سماء مصر تشهد ذروة زخة "شهب التنين"

شهب التنين
شهب التنين

تشهد سماء مصر، مساء يوم الأثنين والثلاثاء 8-9 أكتوبر 2023، ذروة زخة شهب التنين، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الأماكن المظلمة الخالية من السحب.

شهب التنين

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، أن شهب التنين تعد من الظواهر الفلكية المميزة والجميلة، والتي يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

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وأضاف أن أفضل وقت لمشاهدة شهب التنين هو قبل منتصف الليل، حيث يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة.

وأوضح أن ظاهرة شهب التنين تحدث نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner، التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.

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وأكد أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وأضاف أن صفاء الجو خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، ضروري لمشاهدة أي ظاهرة فلكية.

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الجريدة الورقية