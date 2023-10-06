بركات: سموحة سينافس على مركز متقدم هذا الموسم

أشاد الإعلامي محمد بركات، بفريق سموحة، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق الساحلي على حساب المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال بركات في تصريات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "أتوقع أن ينافس سموحة على مركز متقدم في الموسم الحالي من الدوري الممتاز".

وتابع: "سموحة أبرم صفقات قوية تحت إشراف المدير الفني أحمد سامي، الذي قام ببناء الفريق بنفسه وإعداده قبل بداية الموسم".

وواصل: "الفريق قدم مردودا قويا أمام المقاولون العرب، ووضعه في الجدول كان سيختلف لولا تعادله مع الجونة في الدقائق الأخيرة".

وعن أزمة فادي فريد مهاجم الفريق، قال بركات: "فادي فريد أصر على تنفيذ ركلة الجزاء التي تحصل عليها الفريق، رغم أنه ليس المتخصص الأول في الفريق لتنفيذها، وسيكون هناك موقف من أحمد سامي تجاه اللاعب".

استطاع فريق الكرة الأول بنادي سموحة تحقيق فوزا صعبا على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.