لحظة اعتقال رئيس ناغورنو كاراباخ السابق (فيديو)

أكد أذربيجان، اعتقال رئيس سابق لجيب ناغورنو كاراباخ العرقي الأرمني، واعتقل أرايك هاروتيونيان، الذي ترأس الحكومة الانفصالية خلال حرب 2020 بين أذربيجان وأرمينيا.

وأظهر مقطع فيديو لحظة إلقاء القبض على رئيس جيب ناغورنو كاراباخ الانفصالي، وقال المدعي العام الأذربيجاني وجهاز المخابراتن إن الرجل البالغ من العمر 49 عاما اعتقل "للاشتباه في شن حرب عدوانية" على أذربيجان، فضلا عن ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

ويأتي الاعتقال بعد أن شنت باكو غزوًا خاطفًا على كاراباخ، ما أدى إلى موافقة سلطاتها العرقية الأرمنية على التفكيك، وفرار معظم سكانها إلى أرمينيا.

وأدانت وزارة الخارجية الأرمينية، أذربيجان لاعتقال هاروتيونيان بالإضافة إلى العديد من القادة الانفصاليين الآخرين.

ومن بين هؤلاء الذين ألقت أذربيجان القبض عليهم، روبن فاردانيان، الملياردير الرئيس السابق للجيب الذي حكم بين نوفمبر 2022 وفبراير.

وأفادت السلطات الأذربيجانية الأسبوع الماضي باحتجاز وزير الخارجية السابق والمساعد السابق لرئيس "كاراباخ" ديفيد بابايان، والنائب السابق لقائد القوات الأرمنية في الإقليم ديفيد مانوكيان ورئيس الحكومة السابق روبن فاردانيان.

يأتي ذلك بعد فرض أذربيحان سيطرتها الكاملة على كاراباخ نتيجة عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي ونزوح أكثر من 100 ألف أرمني من سكان الإقليم إلى أراضي أرمينيا.

البرلمان الأوروبي الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ

أدان البرلمان الأوروبي بشدة الخميس الهجوم العسكري الأذري ضد ناجورنو كاراباخ، واعتبر أن الوضع في الإقليم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.

أوضح البرلمان الأوروبي، في قرار تم تبنيه اليوم الخميس، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، أن الوضع الحالي في ناجورنو كاراباخ يرقى إلى مستوى التطهير العرقي.

كما قال أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبنى عقوبات مستهدفة ضد مسئولي الحكومة الأذرية، الذين اعتبرهم البرلمان الأوروبي مسئولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان في ناجورنو كاراباخ.

اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي الوضع في ناجورنو كاراباخ يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان وانتهاكًا واضحًا للمحاولات السابقة لوقف إطلاق النار.

أوضح البرلمان الأوروبي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تعليق أي مفاوضات بشأن تجديد شراكته مع باكو.