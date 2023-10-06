زيزو: تعرضت للظلم في الزمالك.. وهذا سبب احتفال “البوكس”

كشف أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك، عن تعرضه للظلم داخل القلعة البيضاء في بداية انضمامه، كما أوضح سبب احتفال “البوكس” الشهير مع شيكابالا.

وقال زيزو خلال تصريحات تليفزيونية : "كافحت لمدة 6 أشهر لكي استرجع مستواي، وعندما بدأت الموسم الذي يليه ظهرت إمكانياتي".

وعن احتفال البوكس مع شيكابالا، أوضح زيزو "ظهرت شائعة على السوشيال ميديا كشائعات الفترة الماضية انني تشاجرت مع شيكابالا وتبادلنا الضرب، وفي هذا اليوم كان شيكابالا قد جاء مع نجله للنادي ولكن لم يشارك في التدريب".

واختتم "تواصلت مع شيكابالا بعد ما قرأته على السوشيال ميديا وقلت له مازحًا كيف حال وجهك؟ بخير؟ لذلك احتلفنا بهذه الطريقة".

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي مساء السبت، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.