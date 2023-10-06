روما يضرب سيرفيت برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي

فاز فريق روما الايطالي على نظيره سيرفيت السويسري برباعية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.

سجل رباعية روما كل من روميلو لوكاكو وأندريا بيلوتي (هدفين) ولورينزو بيليغريني.

بهذه النتيجة يتصدر روما ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على حساب شيريف تيراسبول المولودوفي، ويخوض روما مباراته الثالثة أمام سلافيا براغ في نهاية الشهر الجاري.

الشوط الأول جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين لاسيما روما الذي كان اكثر ضغطا وهجوما ، بينما اعتمد سيرفيت على الهجمات المرتدة، وسجل روميلو لوكاكو الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 21

الشوط الثاني فرض روما سيطرته على مجريات المباراة واستحوذ تماما على منطقة وسط الملعب بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر، وأضاف أندريا بيلوتي الهدف الثاني للذئاب في الدقيقة 46.