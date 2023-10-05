ليفربول يسجل ثاني انتصاراته بالدوري الأوروبي على حساب سانت خليويزي البلجيكي

فاز فريق ليفربول على نظيره سانت خليويزي البلجيكي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد انفيلد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدوري الاوروبي.

سجل هدف ليفربول في الشوط الاول ريان جرافنبرج في الدقيقة 44 ، ثم أضاف جوتا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يكون الفريق البلجيكي قد توقف رصيده عند نقطة.

وحملت مباراة سانت جيلواز رقم 150 التي يخوضها محمد صلاح على ملعب أنفيلد، منذ ارتداء قميص الفريق في 2017، بمختلف البطولات المحلية والقارية.

وهذه المباراة رقم 30 لصلاح في تاريخه على مستوى الدوري الأوروبي والثانية بقميص ليفربول، مقابل 14 مع بازل السويسري و8 لفيورنتينا الإيطالي و6 مع روما.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 7 آخرين في 29 مباراة باليوروبا ليغ، منها هدف وحيد مع ليفربول و2 بقميص روما الإيطالي، ومثلهما مع بازل، وهدف لفيورنتينا وصنع صلاح 5 أهداف في الدوري الأوروبي لزملائه في بازل، وهدفاً أثناء تمثيل "فيولا" ومثله مع "الجيالوروسي".