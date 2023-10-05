ترتيب الدوري السعودي.. التعاون في القمة والاتفاق يتعثر

شهدت مباريات اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي إثارة كبيرة بعد صعود التعاون للصدارة وخسارة الاتفاق وابتعاده عن المركز الذهبي.

وواصل التعاون انتصاراته بثلاثية نظيفة في شباك الطائي بينما تلقى الاتفاق خسارته الثانية في الموسم الحالي.

وتصدر التعاون ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال الذي يحل في الوصافة ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

وتراجع الاتفاق إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة بالتساوي مع الفتح بنفس النقاط، وفاز الفتح على الاتفاق في الجولة التاسعة بهدفين لهدف.