Call of Duty لم يتم حذفها.. Activision خططت للملحمة المستقبلية حتى عام 2027

هذا هو المفتاح لمحبي Call of Duty، حتى تتمكن من تجربة اللعبة التالية من السلسلة: Modern Warfare III. لم يعد هذا متاحًا للسوق حتى بداية نوفمبر. ¿Y luego qué? سينطلق Luego بشكل أكثر إثارة للاهتمام، وسيأتي قريبًا للإعلان عن الإعلانات، على ما يبدو أن Activision لديها وضوح كبير جدًا.

في آخر مقابلة مع GamesBeat، قال رئيس Activision، Rob Kostich، إنه يخطط لمستقبل الملحمة، على الأقل حتى عام 2027. يمكن للاعبين أن يتطلعوا في السنوات الأربع التالية من العام الجديد.

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"نحن دائمًا في طريقنا للتخطيط، مرحلة التخطيط لدينا على المدى الطويل. في هذه اللحظة، لدينا ألعاب مخططة حتى عام 2027"، قال Kostich في المقابلة.

أنت بحاجة إلى عدد كبير من المطورين حتى تتمكن من تقديم منتج على ارتفاع، وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بملحمة رائعة. كشف Kostich أيضًا في المقابلة أنه يوجد حاليًا 3.000 مطور يعملون في Call of Duty في جميع أنحاء العالم. وأوضح رئيس Activision أن الألعاب موجهة نحو الاستوديو، بينما يدعم الآخرون ببساطة الاستوديو الرئيسي.

يمكنك الآن تشغيل الإصدار التجريبي من Call of Duty: Modern Warfare III

يمكن لجميع لاعبي PlayStation 4 وPlayStation 5 الذين حجزوا Call of Duty: Modern Warfare III إطلاق النسخة التجريبية من اللعبة اعتبارًا من 6 أكتوبر 2023. إنه يسير بخطوات مختلفة، مع بعض الفتحات وغيرها مما يسمح للاعبي بقية المنصات بالوصول. إذا كنت ترغب في التعرف على جميع الذكريات والساعات، فاطلع على مقالتنا المعاد نسخها.



سيتم إصدار Call of Duty: Modern Warfare III في 10 نوفمبر 2023 وستكون متاحة على PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي. إذا كنت تريد المزيد من Modern Warfare III، فشاهد مشهدًا في المقطع الترويجي لأسلوب Zombis الخاص بك، وكذلك الفيديو الذي يعرض أسلوبك المتعدد اللاعبين.