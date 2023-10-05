ليفربول يتقدم على سانت خيلويزي في الشوط الأول بالدوري الأوروبي

انتهت مجريات الشوط الاول من المواجهة الجارية بين فريقي ليفربول وسانت خليويزي البلجيكي بتقدم النادي الإنجليزي بهدف دون مقابل، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد انفيلد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدوري الاوروبي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ليفربول يتقدم على سانت خيلويزي بهدف في الشوط الأول

سجل هدف ليفربول في الشوط الاول ريان جرافنبرج في الدقيقة 44 ليضع فريقه في المقدمه.

ولم يشهد الشوط الاول الكثير من المحاولات من جانب الريدز لتشجيل الهدف الاول، لكنه امتلك 75% من الاستحواذ على المنافس، كما كان الاكثر محاولة لتسجيل الهدف الأول في نصف اللقاء الأول.

يمتلك ليفربول على مقاعد البدلاء أمام سانت جيلويزي البلجيكي كل من جاروس ومروزيك وجوميز فان دايك ولويس دياز وسوبوسلاي ومالك أليستر وجونز وجويل ماتيب وأندري روبيرتسون ودوك وتشامبرز، ويمكنه الاستعانة بهم في الشوط الثاني لتأكيد الانتصار.

بتلك النتيجة يكون ليفربول قد رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي، بينما يكون الفريق البلجيكي قد توقف رصيده عند نقطة.