شعار موسم الرياض يزين قميص روما في الدوري الأوروبي

يزين شعار موسم الرياض السعودي، قميص نادي روما خلال مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وكشف النادي الإيطالي عن الشكل الجديد لقميص فريق الكرة ويتواجد شعار موسم الرياض الراعي الرئيسي الجديد للنادي الإيطالي.

وكان نادي روما قد طلب من يويفا السماح له بالظهور بالشكل الجديد لقميص في مباراته الثانية في الدوري الأوروبي.

ويستضيف روما نظيره سيرفيت السويسري، في المباراة المقامة حالياً ضمن منافسات الجولة 2 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على ملعب الأوليمبيكو في إيطاليا.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد وقع عقد شراكة مع نادي روما، حيث سيظهر شعار "موسم الرياض" على قمصان ذئاب العاصمة الإيطالية للرجال والسيدات، بمختلف الفئات العمرية، لمدة عامين.

وتتضمن اتفاقية الشراكة إقامة مباراة ودية واحدة في كل موسم، أولها ستقام خلال موسم الرياض لهذا العام.

ويحتل فريق روما المركز الثاني بالمجموعة خلف سلافيا براغ برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما يتواجد شيريف وسيرفيت في المركيزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.