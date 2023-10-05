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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تنشر رؤوس نووية بأوروبا

رؤوس نووية
رؤوس نووية

قالت الرئيسة التنفيذية الجديدة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (إيكان)، ميليسا بارك، إن الولايات المتحدة يمكن أن تنشر رؤوسًا نووية إضافية على الأراضي البريطانية.

نشر الأسلحة النووية


وأضافت بارك، أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، حيث تم بالفعل نشر حوالي 100 رأس نووي في خمس دول أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وأعربت روسيا عن مخاوفها من هذه الخطوة، حيث تعهدت بوضع أسلحة نووية على أراضي بيلاروس رداً على وجود رؤوس نووية أمريكية في دول الناتو.
ويأتي هذا الخبر في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا في الإنفاق على الأسلحة النووية، حيث أفاد تقرير “آيكان” أن الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفع إلى 82.9 مليار دولار في عام 2022.

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وأشارت المنظمة إلى أن الولايات المتحدة أنفقت معظم هذه الأموال.

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