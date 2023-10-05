أتالانتا يهزم سبورتينج لشبونة في عقر داره بالدوري الأوروبي

فاز فريق أتالانتا الإيطالي، خارج أرضه على نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب خوسيه الفالادي في البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

فرض أتالانتا على مجريات المباراة بفضل الانتشار الجيد للاعبيه وضغطه المستمر على دفاع سبورتينج لشبونة ما اجبرهم على التراجع التامز

سجل جيورجيو سكالفيني الهدف الأول لاتالانتا في الدقيقة 33، وعزز ماتيو روجيري بهدق ثان عند الدقيقة 43.

حاول سبورتينج لشبونة في الشوط الثاني الاعتماد على الهجوم المرتد السريع في المساحات الخالية بحثا عن هدف تقليص الفارق وبالفعل نجح اللاعب فيكتور غيوكيرس في تسجيل أول أهداف الفريق البرتغالي من ضربة جزاء عند الدقيقة 76.

بهذه النتيجة يتصدر أتالانتا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويليه سبورتينج لشبونة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

