هيونداي الكهربائية تدعم شحن Tesla NACS العام القادم

بفضل تشكيلة Ioniq الشهيرة والمحترمة، كانت Hyundai غائبة بشكل واضح عن قائمة شركات صناعة السيارات الكبرى التي وقعت على استخدام معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) الخاص بشركة Tesla. الآن، أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية أنها توصلت إلى اتفاق لاعتماد NACS في أمريكا الشمالية بدءًا من الربع الرابع من عام 2024 في الولايات المتحدة، على أن تتبعها كندا في النصف الأول من عام 2025.

ستتمكن سيارات Hyundai الكهربائية المزودة بمنفذ NACS من الوصول إلى أكثر من 12000 شاحن فائق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يضاعف عدد أجهزة الشحن السريعة DC المتاحة للعملاء. وقال خوسيه مونيوز، الرئيس التنفيذي لشركة Hyundai Motor في أمريكا الشمالية: "سيوفر هذا التحالف الجديد لمالكي Hyundai EV الثقة في قدرتهم على شحن سياراتهم بسهولة ... مع ما لا يقل عن 30 ألف محطة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية".

ستتمكن سيارات Hyundai EV القادمة المجهزة بأجهزة NAC، بما في ذلك Ioniq 5 وIoniq 6 وIoniq 7 القادمة، من الوصول إلى أجهزة الشحن في أواخر عام 2024. وستكون مركبات CCS الجديدة والقديمة المجهزة بشاحن قادرة على استخدامها في الربع الأول من عام 2025. قالت الشركة.

وإلى جانب الوصول إلى شبكة تسلا، تتعاون هيونداي مع BMW وGM وهوندا وهيونداي ومرسيدس لتطوير شبكة في أمريكا الشمالية تضم ما لا يقل عن 30 ألف شاحن. ومن المقرر افتتاح أولى المحطات الأمريكية في صيف عام 2024، على أن تتبعها أجهزة الشحن في كندا في وقت لاحق.

لقد كان الافتقار إلى أجهزة الشحن السريعة عقبة كبيرة أمام اعتماد السيارات الكهربائية، لذلك نظر معظم صانعي السيارات إلى تسلا كحل مؤقت على الأقل. تفوقت شركة Hyundai Motors (بما في ذلك Kia) مؤخرًا على جنرال موتورز لتحتل المركز الثاني في مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكنها لا تزال في المرتبة الثانية بفارق كبير عن Tesla، التي باعت 300000 سيارة كهربائية إضافية العام الماضي.

حتى الآن، تشمل شركات صناعة السيارات الكبرى التي اشتركت الآن لاستخدام شبكة Tesla Supercharger Hyundai وFisker وFord وGM وHonda وJaguar وMercedes-Benz وNissan وPolestar وRivian وVolvo. وبحسب ما ورد فإن من لا يزالون في المحادثات يشملون Stellantis وVolkswagen.