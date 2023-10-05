تريزيجيه على رأس قائمة طرابزون لمواجهة أضنة فى الدورى التركى

يتواجد محمود تريزيجيه على رأس قائمة طرابزون سبور المستدعاة لمواجهة أضنة ديمرسبور ضمن منافسات الدوري التركي.

وتقام مباراة طرابوزون وأظنة في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الجمعة على ملعب استاد "5 أوتشاك"، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويحتل طرابزون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أضنة ديمرسبور في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 14 نقطة.

قاد محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بنديك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، في الجولة السابعة من الدوري التركي.

شارك محمود حسن تريزيجيه في اللقاء أساسيا منذ بدايته حتى الدقيقة 68، وقدم أداءا جيدا في المباراة، والتي تعد الثانية له منذ العودة من الإصابة التي كان قد تعرض في كتفه.

وكان تريزيجيه صنع هدفا في خسارة طرابزون بثلاث أهداف مقابل هدفين أمام هاتاي سبور في الجولة الماضية من مسابقة الدوري التركي.