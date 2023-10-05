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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

 اعترفات المتهم بإزهاق روح صديقه بالمرج

بوابة الوفد الإلكترونية

اعترف المتهم بإنهاء حياة صديقه أنه كان يرتبط مع الضحية بعلاقة عمل ودفع له مبلغ لمشاركته فى التجارة، وفوجئ بعد فترة بأنه يمتنع عن دفع ربحه المتفق عليه، مضيفا: أنه التقى مع المجنى عليه وتحدث عن استحقاقاته المالية، فنشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بتعدى كلا منهما على الآخر، موضحا أن الأهالى حالوا بينهما وفضوا المشاجرة، ومن هنا قرر الانتقام من شريكه وأحضر سلاح أبيض وتوجه إلى مكان تواجده، وسدد له عدة طعنات نافذة أسقطته على الارض غارقا فى دمه وفارق الحياة، بينما فر هو هاربا.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبس عاطل على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل صديقه وكلفت رجال المباحث بإرسال التحريات حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وقوع أحدهما قتيلا.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، وان مشاجرة نشبت بينه وأحد اصدقائه لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر، حتى أخرج المتهم سلاحا أبيضا كان بحوزته وسدد بهعدة طعنات نافذة المجنى عليه، اسقطته على اقتيلا.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المرج من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، ل خلافات مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وإرسال التحريات اللازمة.
 

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