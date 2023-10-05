حملة تطهير ورفع لمخلفات الترع ضمن مبادرة( بلغنى ) بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع، بناءا على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز، بتفيذ ما جاء بمبادرة محافظ قنا وهيئة الرقابة الادارية والتى تحمل اسم (بلغنى ) .

وذلك بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع التى والتجمعات ورفع ناتج تطهير الترع والمصارف ، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

وتنفيذا للتعليمات قام احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، بتكثيف اعمال النظافة بصفة مستمرةوالمتابعة الدورية .

استهدفت اعمال النظافة ورفع المعوقات والاشغالات وتمهيد الطريق العام والشوارع الفرعية وايضا المتابعة لاعمال تطهير ترعة الرنان الشرقى ورفع ناتج الترع والمصارف التى تم تطهيرها بالوحدة القروية، وكذلك رفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، والعمل بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع حالة الاستعدادت القصوى تضامنا وتعاونا مع مبادرة (بلغنى ) .

وذلك حفاظاً على ارواح ابنائنا الطلبة والطالبات وكذلك المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات ورفع ناتج تطهير الترع والمصارف اولا باول لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى وذلك استعداد لبدء العام الدراسى الجديد .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.