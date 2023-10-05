برايتون يتعادل مع مارسيليا في الدوري الأوروبي

تعادل فريق برايتون الإنجليزي مع نظيره مارسيليا الفرنسي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الدوري الأوروبي.

تقدم مارسيليا بثنائية عن طريق شانسيل مبيمبا، وجوردان فيرتو في الدقيقتين 19، 20 بينما أحرز باسكال جروز، جواو بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقتين 54، و88.

ويحتل أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني بترتيب المجموعة في الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، ويتذيل برايتون ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة.

تشكيل مارسيليا :

حراسة المرمى: لوبيز

خط الدفاع: كلاوس - مبيمبا - بيلاردي - موريللو

خط الوسط: أمين حارث - فيرتو - رونجير - كوريا

وفي الهجوم: أوباميونج - ندياي

تشكيل برايتون:

حراسة المرمى: ستيل.

خط الدفاع: لامبتي - دانك - فان هيكي – فيلتمان.

خط الوسط: داوود – جروس – ميتوما.

خط الهجوم: انسو فاتي - سولي مارش - داني ويلبيك.