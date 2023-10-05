نادي ضمك السعودي يخطف الترند بعد فوزه على الحزم اليوم

احتل فريق ضمك السعودي مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، حيث تصدر الترند عقب فوزه على نظيره الحزم برباعية في إطار مواجهات الجولة 9 من بطولة الدوري السعودي.

كان نادي ضمك فاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم، المقامة على أرضية استاد ضمك بخميس مشيط، ضمن مباريات بطولة الدوري السعودي 2023م.

وكان هدف ضمك الاول من نصيب أسان سيساي حيث سجل لفريقه الهدف في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ثم سجل جورج كيفين نكودو الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وسجل أحمد يوسف الزين الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 46، بينما قام برونو فيانا لاعب الحزم الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، وذلك في الدقيقة 63.

فيما سجل نواف عبد الله الحبشي الهدف الوحيد لفريقه الحزم وذلك في الدقيقة 83.

ومن هنا وبعد فوز ضمك احتل نادي ضمك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي الحزم في المركز الثامن عشر والأخير، برصيد يبلغ 3 نقاط فقط.