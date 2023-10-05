بوتين يكشف حقيقة وجود نتائج للتحقيق في تفجيرات السيل الشمالي

أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أنه لا تُوجد نتائج للتحقيق في تفجيرات خط أنابيب "السيل الشمالي"، وعلى الأرجح لن تكون هناك نتائج، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "لا يُسمح لنا بالمشاركة في التحقيق، على الرغم من مقترحاتنا ودعواتنا المتكررة للقيام بذلك. لا توجد أي نتائج للتحقيقات، وعلى ما يبدو لن تكون هناك".

يُذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب في 26 سبتمبر 2022. وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي".

وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.

ونشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، تحقيقا في 8 فبرايرالماضي، ذكر فيه نقلا عن مصادره أنه تم زرع عبوات ناسفة في أسفل خطوط أنابيب الغاز الروسية في يونيو 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من المتخصصين النرويجيين تحت غطاء مناورة "بالتوبس".

بوتين: خلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن الغرب كان يسعى لتوسيع حدود الناتو باتجاه حدود روسيا، والآن يقوم بالشيء نفسه في الشرق، بالقرب من حدود الصين، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين خلال جلسة لمنتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس: "نرى أن أحد أساليب الاستفزاز وخلق الأزمة في أوكرانيا كان سعي الدول الغربية، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، لتوسيع الناتو باتجاه الحدود الروسية دون أي رادع".

وتابع: "وهم يقومون بنفس الشيء في الشرق، حيث يشكلون مختلف التجمعات العسكرية المغلقة. وهم يكررون هناك نفس الأخطاء التي ارتكبوها في أوروبا".