إطلاق أول قمرين صناعيين لشركة Amazon Kuiper غدا

ستظهر أقمار كويبر الصناعية التابعة لشركة أمازون لأول مرة في مدارها قريبًا. تستعد الشركة لنشر أول قمرين صناعيين لها، KuiperSat-1 وKuiperSat-2، في مهمة Protoflight المقرر إطلاقها في 6 أكتوبر. مشروع Kuiper هو رد أمازون على خدمة Starlink من SpaceX. في الوقت الحالي، تتضمن خططها إطلاق 3200 قمر صناعي على مدى السنوات الست المقبلة لتشكيل كوكبة يمكنها توفير الاتصال بالإنترنت حتى إلى الأماكن النائية التي لا يستطيع مقدمو الخدمة التقليديون الوصول إليها.

يعد KuiperSat-1 وKuiperSat-2 الإصدار الأول من أقمار أمازون الصناعية وسيوفران للشركة فرصة تعليمية مهمة. سيسمحون للشركة بإجراء سلسلة من الاختبارات التي من شأنها إضافة بيانات قيمة من العالم الحقيقي إلى المعلومات التي تم جمعها بالفعل من المختبر. سيحصل الفريق الأرضي لمشروع كويبر أيضًا على فرصة مراقبة كيفية أداء الشبكة، حيث ستختبر Protoflight اتصال الأقمار الصناعية بشبكة كويبر الأرضية ومحطات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بمثابة تجربة لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية اللاحقة.

وقال راجيف باديال، نائب رئيس التكنولوجيا في مشروع كويبر، في بيان: "لقد أجرينا اختبارات مكثفة هنا في مختبرنا ولدينا درجة عالية من الثقة في تصميم قمرنا الصناعي، ولكن لا يوجد بديل للاختبارات في المدار". "هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أمازون أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وسنتعلم الكثير بغض النظر عن كيفية سير المهمة."

أعلنت أمازون سابقًا عن نيتها إرسال أول قمرين صناعيين من طراز Kuiper إلى الفضاء على متن صاروخ ULA Vulcan Centaur. ومع ذلك، واجهت ULA تأخيرات في تطوير الصاروخ الجديد، وسيتم نقل الأقمار الصناعية إلى الفضاء فوق Atlas V بدلاً من ذلك. ستقوم ULA بنشر الأقمار الصناعية على ارتفاع 311 ميلاً، وبعد ذلك سيبدأ فريق كويبر في اختبار الأنظمة الموجودة على متن الطائرة والتأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية تعمل، وإجراء أول اتصال ونشر المصفوفات الشمسية للأقمار الصناعية. بعد ذلك، سيقوم الفريق بإرسال البيانات ذهابًا وإيابًا لاختبار الشبكة. وتقول أمازون إن كلا القمرين الصناعيين سيتم إخراجهما من مدارهما بحلول نهاية المهمة.

وتقول الشركة إنها في طريقها لنشر أولى أقمارها الصناعية الإنتاجية في النصف الأول من عام 2024 وبدء الاختبار التجريبي مع المستهلكين التجاريين في وقت لاحق من ذلك العام. ومن المفترض أنها تستطيع إدخال تغييرات على خططها، اعتمادًا على ما تعلمته من هذا الإطلاق. ستقوم ULA ببث الحدث مباشرة في 6 أكتوبر، مع بدء التغطية في الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت الشرقي.