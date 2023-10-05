X يزيل العناوين الرئيسة من الروابط المنشورة

قد تبدو المنشورات على X مختلفة تمامًا، خاصة إذا كنت تتابع بشكل أساسي الأخبار والمنشورات الإعلامية.

بدأ الموقع المعروف سابقًا باسم تويتر في إزالة العناوين والمقتطفات من الروابط المنشورة، تنفيذًا للتغيير الذي ذكرته مجلة فورتشن في أغسطس. في ذلك الوقت، قال مالك الموقع إيلون ماسك إن الفكرة جاءت منه مباشرة وأنها "ستعمل على تحسين جماليات [المنصة] بشكل كبير". لقد اختبرنا ذلك من خلال نشر إحدى قصصنا، ولن تظهر سوى صورة المقالة مع تراكب عنوان URL الخاص بها عند عرضها على نظام التشغيل iOS. على الويب، ما زلنا نرى مقتطفًا من المقالة ونسخة مقتطعة من عنوانها الرئيس.

وبحسب ما ورد لم يعجب المعلنين بالشكل الجديد عندما عرضت عليهم معاينة له، ولكن من الواضح أن التغيير لا يزال مستمرًا. يبدو أن السبب الرئيسي لـ X لتبديل التنسيق هو جعل المنشورات تبدو أكثر إحكاما من خلال ملاءمة المزيد منها في جزء المخطط الزمني الذي يظهر على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ماسك أنه يمكن أن يساعد في تقليل حالات Clickbait، التي تعتمد على العناوين الرئيسية ذات القيمة الصادمة، على موقع الويب.

بينما يدعي " ماسك " علنًا أن القوة الدافعة الأساسية للتغيير في التنسيق هي جمالية موقع الويب، فليس سرًا أنه كان يحاول تشجيع المزيد من الأشخاص على نشر مقالات طويلة مباشرة على X. وقد قام موقع الويب بتوسيع الحد الأقصى لمشاركات المشتركين في Blue إلى 25000 شخصيات تحت قيادته، وقد غرّد سابقًا قائلاً إن الصحفيين الذين يريدون "مزيدًا من الحرية في الكتابة ودخلًا أعلى" يجب عليهم "النشر مباشرة" على المنصة. وفي الآونة الأخيرة، شجع "المزيد من صحافة المواطن" على X وقال إن الناس يمكنهم عمل "فيديو مباشر بسهولة" من هواتفهم.