اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يهنئ الشعب والجيش بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: الانتصار المجيد نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث.

نفخر بتضحيات شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لاستعادة أرض سيناء.

الأبطال يرون لـ"الوفد" شهادات النصر في حرب أكتوبر.

"جولدا" الفيلم الإسرائيلي الذي فضح تل أبيب.

لجنة لفحص أوراق المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

أمطار غزيرة في الإسكندرية وطوارئ بمطروح.

"مدبولي" يوجه طالتنظيم والإدارة" ببدء إعلان نتيجة وظائف المعلمين.