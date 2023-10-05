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الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يهنئ الشعب والجيش بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

رئيس الوفد: الانتصار المجيد نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث.

نفخر بتضحيات شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لاستعادة أرض سيناء.

الأبطال يرون لـ"الوفد" شهادات النصر في حرب أكتوبر.

"جولدا" الفيلم الإسرائيلي الذي فضح تل أبيب.

لجنة لفحص أوراق المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

أمطار غزيرة في الإسكندرية وطوارئ بمطروح.

"مدبولي" يوجه طالتنظيم والإدارة" ببدء إعلان نتيجة وظائف المعلمين.

الجريدة الورقية