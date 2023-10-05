منصة البث الصوتي المباشر من أمازون Amp تغلق متجرها

تقوم أمازون بإغلاق تطبيقها الصوتي قصير العمر المعروف باسم Amp، والذي كان يقدم في السابق مكتبة موسيقية للمستخدمين لإنشاء وبث مجموعات DJ مخصصة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

كان Amazon’s Amp متاحًا على نظامي التشغيل Android وiOS ولم يتم نشره إلا منذ مارس 2022. وعلى الرغم من أن الفقاعة الوبائية ربما أعطته بعض الاهتمام، إلا أنه لم ينطلق أبدًا. تم تصميم الأداة للسماح للمبدعين بإنشاء محتوى مخصص كمضيفي DJ حديثين.

في تطبيق إعادة توجيه الهاتف المحمول هذا، يمكن للمستخدمين تداخل المحادثات والدردشة مع الموسيقى الحية، على غرار ما تسمعه في محطة الراديو التقليدية.

ولكن كما نعلم جميعًا، فإن الراديو يحتضر كما هو الآن. ولا شك أن المنافسة في مجال البث المباشر محتدمة. ربما كان الكثير من المبدعين في المجموعة الفرعية المتخصصة من DJing عبر الإنترنت موجودين بالفعل على منصات رئيسية مثل YouTube وTikTok أو على منصات تركز على الموسيقى مثل Stationhead أو Tidal. تم الإبلاغ عن التطبيق في البداية على أنه "شيء من منافس Clubhouse". ومع ذلك، لم تذكر أمازون صراحةً سبب اتخاذ قرارها بقتل Amp تمامًا، أو إلى أي مدى كان بعيدًا عن الإنقاذ. وفي مذكرة إلى بلومبرج، قال ستيف بوم، الذي قاد Amp في أمازون، إن القرار "لم يتم اتخاذه بسرعة أو بسهولة".

قد يكون للأمر علاقة بحقيقة أنها لم تنتشر أبدًا في الاتجاه السائد كما كانت أمازون ترغب في ذلك. عندما اختبرنا جيمس ترو هذا الأمر، قال إنه واجه صعوبة في جذب المستمعين. كان لدى منصة الهاتف المحمول أولاً بعض القيود غير العادية فيما يتعلق بكيفية إنشاء المحتوى والاستماع إليه - وبشكل عام، ربما كان ذلك هو ما أدى إلى سقوطها. على سبيل المثال، يمكنك تشغيل أغنيتين فقط من نفس الألبوم خلال فترة ثلاث ساعات، وهو مقدار كبير من الوقت لمنع DJ من القدرة على إنشاء مجموعة مخصصة حقًا.

يأتي استبعاد Amp في أعقاب سلسلة من التخفيضات من بائع التجزئة الكبير، وبالتحديد قسم Halo الذي تم حله مرة أخرى في أبريل وAmazon Scout، وهي خدمة توصيل روبوتية قتلتها قبل أن تبدأ، في هذا الوقت تقريبًا من العام الماضي. قد يشير هذا إلى أن بعض عمليات إعادة الهيكلة الداخلية لا تزال جارية على قدم وساق في أمازون.