استغاثة سكان حي قبلي بالبحيرة من ترويج المواد المخدرة

تردد على مواقع وصفحات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" استغاثة من سكان منطقة حى قبلى بمدينة رشيد بالبحيرة، من انتشار ترويج المواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب بمنطقة المقابر بذات الناحية.



وباستهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات خلال الآونة الأخيرة، أسفرت جهودها عن ضبط (7 متهمين) بحوزتهم ( كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.