عبدالسند يمامة يهنئ الشعب والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

الانتصار المجيد نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر الحديث

نفخر بتضحيات شهدائنا الذين قدموا أرواحهم لاستعادة أرض سيناء

هنأ الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد والمرشح فى انتخابات الرئاسة، الشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال فى بيان له بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة التى أعادت للشعب المصرى العظيم عزته وكرامته: حيث لا يسعنا كحزب الأمة المصرية العظيمة إلا أن نتقدم للشعب المصرى الأصيل بكافة طبقاته وأطيافه بأجمل التهانى والتحية وإلى الجيش المصرى الباسل الأبى الذى أثبت ويثبت أنه جيش عظيم لا يقهر. فلا شك أن حرب أكتوبر كانت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصرالحديث، حيث أثبتت قوة وإرادة الشعب والجيش فى الدفاع عن الوطن وحمايته وتحقيق النصر. وسنظل دائماً وأبداً فخورين بتضحيات شهدائنا وبطولات جنودنا المصريين الذين قدموا أرواحهم من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبهم. وسنظل بكل فخر وامتنان نتذكر أبناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الغالية وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات بطولية فى تاريخنا الحديث وستظل هذه الذكرى حافزاً لنا جميعًا للحفاظ على وحدة الصف والتضامن وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة. كل عام ومصر بخير وتقدم وازدهار.