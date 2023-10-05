 إصابة 6 أشخاص جراء حادث تصادم بالبحيرة

اصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بالطريق الدولي بجوار الكافتيريات قرية الحلواني ادكو، محافظة البحيرة.



كان اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك بالطريق الدولي بجوار الكافتيريات قرية الحلواني ادكو ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من "ع.ظ" ٣٧ سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، "ه.ا" ١٧ سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، "ا.ا" ٤٢ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، "أ.ر" ٤٢ سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، "س.ف" ٥٥ سنة، كدمة شديدة بالصدر، "ا.ع" ٥٠ سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:



- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.