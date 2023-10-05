إبرة عاشت في دماغ مسنة 80 عامًا (فيديو)

عثر أطباء روسيون خلال فحص مقطعي لدماغ مسنة على إبرة بطول 3 سنتيمترات موجودة منذ 80 عامًا داخل دماغها.

كشف الأطباء أن المسنة تعرضت لمحاولة قتل فاشلة نفذها والداها خلال طفولتها، كما اخترقت الإبرة الفص الجداري الأيسر، لكن لم تحدث أي تأثير منذ وضعها بدماغها.

المسنة لم تشكُ من الصداع ولم تواجه أي خطر:

لم تشكُ المسنة من الصداع ولم تواجه أي خطر، لكن الأطباء وضعوها تحت المراقبة وسينتزعون الإبرة خشية تفاقم حالتها.

قالت إدارة الصحة المحلية في منطقة سخالين الروسية: “إن هذه الحالات كانت شائعة خلال سنوات المجاعة، وربما كان والدي المرأة المسنة يريدان التخلص منها عندما كانت طفلة خلال الحرب العالمية الثانية، وبهذه الطريقة يصعب اكتشاف الجريمة”.