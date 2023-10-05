بوتين يُشيد بالعلاقات بين روسيا والعراق ويُرحّب بزيارة السوداني

أكد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن علاقات جيدة تربط بين موسكو وبغداد، مُشيرًا إلى وجود أصدقاء كُثر لروسيا في بغداد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "لدينا علاقات جيدة جدا مع العراق. ونرحب بزيارة رئيس الوزراء العراقي إلى روسيا".

كما أكد أن العراق وروسيا لديهما العديد من القضايا المشتركة، وفي مقدمتها قطاع الطاقة.

وأضاف: "هناك قضية أخرى مهمة للغاية في المجال الاقتصادي، وهي الخدمات اللوجستية".

طرق النقل على الأراضي العراقية

وأشار إلى أنه "لن يخوض في التفاصيل الآن"، لكن الجانب الروسي يدرك وجود عدة خيارات لتطوير طرق النقل على الأراضي العراقية.

وتابع: "نحتاج فقط إلى اختيار المشاريع الأمثل. ونحن على استعداد للمشاركة في تنفيذها".

وشدد على أن روسيا حافظت على علاقات قريبة ووثيقة ومبنية على الثقة مع العراق "لعقود عديدة"، ويوجد لدى روسيا العديد من الأصدقاء هناك. مضيفا "نحن نسعى جاهدين لضمان نشوء حالة من الاستقرار في البلاد. وعلى أساس هذا الاستقرار يتطور الاقتصاد والمجال الاجتماعي".

وأردف بوتين: "سيأتي رئيس الوزراء، وسنكون سعداء بمناقشة كل هذه القضايا معه، بما فيها المتعلقة بالأمن الإقليمي والأمن داخل العراق نفسه، أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستكون مثمرة للغاية وتأتي في الوقت المناسب".

وأفاد مصدر حكومي عراقي، الأربعاء الماضي، بأن السوداني يعتزم زيارة العاصمة الروسية موسكو يوم الثلاثاء المقبل 10 أكتوبر.