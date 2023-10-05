محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

أعلن المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة سانت جيلواز، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز ويعاونه في الهجوم كل من داروين نونيز وجوتا في خط الهجوم، وضم التشكيل:-

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – كوناتي – كوانساه – تسيميكاس.

في خط الوسط: إندو – جرافينبيرج – إيليوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز – جوتا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سانت جيلواز كل من جاروس ومروزيك وجوميز فان دايك ولويس دياز وسوبوسلاي ومالك أليستر وجونز وجويل ماتيب وأندري روبيرتسون ودوك وتشامبرز.