أمير توفيق: عبد المنعم لم يتلق أي عروض..واللاعب يشعر بالراحة في الأهلي

قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، إن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتلق أي عروض احترافية خلال الفترة الماضية، وما يتردد بخصوص هذا الشأن كلام غير صحيح.

وأضاف:"إن اللاعب يقدم أفضل مستوياته الفنية والبدنية وبات أحد الركائز الأساسية لخط دفاع المنتخب الوطني، بل يزداد تألقًا مباراة بعد الأخرى لأنه يشعر بالراحة والسعادة في النادي والتقدير والحب من جانب جماهير الأهلي، وهو الأمر الذي يجعله يؤدي بشكل متميز ويبذل أقصى ما لديه في كل المباريات".

كولر: ثلاثية إنبي مستحقة.. ونشكر الجماهير على دعمها ومساندتها للفريق

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق إنبي بثلاثية نظيفة والوصول إلى نهائي كأس مصر عن استحقاق.

وأضاف كولر أن الفريق قدم شوطًا أول جيدًا، ولكن كان ينقص اللاعبين بعض الهدوء وهو ما حدث في الشوط الثاني، ولهذا استطعنا إحراز هدفين لحسم المباراة لصالحنا.

واستكمل: كل ثلاثة أيام لدينا هدف جديد ومباراة جديدة نعتبرها المباراة الأهم في الموسم. وأسعى دائمًا لتقديم روح جماعية للاعبين والفريق تعكس حجم العمل الجماعي، دون إلقاء الضوء على أي إنجاز فردي لأي لاعب، للحفاظ على روح الفريق.

وشدد كولر على أن الفوز على إنبي منح الأهلي فرصة جديدة في نهائي آخر نسعى للتتويج به من أجل إسعاد الجماهير.

واختتم حديثه برسالة شكر لجماهير الأهلي التي أكد على دورها ومساندتها للفريق بشكل دائم، متمنيًا تحقيق كل ما يسعدهم من انتصارات دائمًا