مجلس التايكوندو وروابط الرياضي يتابعون فعاليات اليوم الأول لبطولة الأندية العربية المفتوحة

حرص أعضاء الاتحاد المصري للتايكوندو وشركة روابط الرياضية لمتابعة فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية للتايكوندو للأندية للناشئين والشباب المقامة في صالة رقم 1 باستاد القاهرة خلال الفترة ما بين 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وتواجد كل من المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو وخالد محمود نائب رئيس الاتحاد ومحمد عجيزة وطارق قنديل عضوي الاتحاد المصري بالإضافة إلى الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية المسوق الحصري للبطولة وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

وتقام البطولة العربية بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 أندية عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البروموا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

وأقيم أمس الاجتماع ومراسم القرعة البطولة العربية للأندية ، وذلك بعد الانتهاء من خضوع اللاعبين في المنافسات للميزان.

وشهد الاجتماع، الكشف عن تعليمات اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب والإجراءات المتبعة خلال المنافسات وجدول المنافسات والانتقالات من مقرات الإقامة للبعثات لمكان المنافسة بصالة استاد القاهرة الدولي.

وحضر الاجتماع الفني وقرعة البطولة ممثلي بعثات الجزائر والبحرين والأردن والسعودية والإمارات والكويت بجانب ممثلي الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.