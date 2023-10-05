الزهور يتوج بكأس منطقة القاهرة لكرة اليد فتيات 2008

فاز فريق فتيات نادي الزهور لكرة اليد مواليد 2008 بكأس منطقة القاهرة عقب تغلبه في النهائي على نادي الشمس بنتيجة 36-30 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس بالصالة المغطاة بنادي الزهور بمدينة نصر.

وسيطرت لاعبات الزهور على المباراة من بدايتها حتى نهايتها واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة.

وشهد النهائي حضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، والمستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، والأستاذ علي عادل أمين الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة النادي دكتورة مي فارس،

وكابتن ياسر حفني، ودكتورة نشوى النحاس، بالإضافة إلى دكتور محمد رفعت رئيس منطقة القاهرة لكرة اليد، والعميد شهاب الحسيني نائب رئيس منطقة القاهرة، ودكتور شريف ابو العينين المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة، والأستاذ أحمد عبد الله مدير النشاط الرياضي بنادي الشمس.

واستطاعت فتيات الزهور التأهل للنهائي بعد الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 38-37 في مباراة نصف نهائي منطقة القاهرة.

واستطاع فريق الزهور تحقيق مشوار مميز في بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد التي انطلقت يوم 23 أغسطس، حيث استطاع الفريق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة أمام فرق الجزيرة، والمقطم، والأهلي ب، والمعادي، وأخيرًا الأهلي أ في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الشمس في المباراة النهائية الأربعاء الموافق 4 أكتوبر القادم.

وتضم قائمة الزهور اللاعبات: روان درويش عبد النبي، اسراء محرم سعيد، مريم محرم سعيد، حبيبه محمود احمد، ليلي احمد فؤاد عبد العزيز، ملك عمرو عبد المعطي، مريم حسين ابو الفتوح، حبيبه احمد طلعت توفيق، نيجار عماد عبد السلام، هانيا هاني بدر، هيا محمد مصطفي، نور باسم احمد عطيه، ندى احمد مجدي، ملك وليد محمد، زينه محمود احمد، حبيبه اسامه عبد المنعم، ريتاج محمد عبد الرحمن (حارس مرمى)، سلمي محمد علي اسماعيل (حارس مرمى)، حبيبه محمد صلاح، جنى احمد حسني، لجين عمرو محمد، لامار محمود حسن (حارس مرمى)، حبيبه وائل، ملك مصطفى عبد الحميد، سما احمد محمد.

ويقود الفريق فنيًا كل من: دكتور هشام قدري رئيس قطاع كرة اليد بنادي الزهور، وحسين وهبه مشرف قطاع، واحمد جمعه مدرب، و وليد احمد مدرب مساعد، ومهند فتحي مدرب حراس مرمى، و رويدا علاء اخصائي، وسهام محمد كمال اداري.

الجدير بالذكر أن فريق نادي الزهور لكرة اليد بنين مواليد 2010 توج بالميدالية الفضية لبطولة منطقة القاهرة بعد الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية أمام الأهلي.

وعبر المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بهذه الميدالية التي تؤكد أن النادي مستمر في مشوار تطوير الرياضة من خلال الاهتمام بالمراحل السنية الصغيرة من أجل بناء قاعدة قادرة على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل وهو ما بدأنا نجمي ثماره منذ الموسم الماضي ومع بداية هذا الموسم.

وأضاف الدمرداش أن جميع فرق النادي تسير وفق منظومة علمية تهدف إلى تطوير وتحسين النتائج من خلال زيادة قاعدة الممارسين والاهتمام بأبناء النادي.

ومن جانبه أكد دكتور هشام قدري رئيس قطاع كرة اليد بنادي الزهور أن وصل لاعبي الزهور المسجلين في الاتحاد المصري وصل إلى نحو ألف لاعب يمثلون 27 فريقًا ويخوضون 17 مسابقة وهذا بخلاف اعداد الاكاديميات والمدارس لبراعم كرة اليد.