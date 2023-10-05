الرئيس الروسي يُحذّر من التدخل الخارجي في سوريا

اعتبر الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، أن محاولات التدخل الخارجي في "سوريا"، وإنشاء نوع من أشباه الدول لا يُؤدي إلى أي شيء جيد، ويُمكن أن يُطيل أمد النزاع، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

قال بوتين: "التدخل الخارجي ومحاولة إنشاء نوع من أشباه الدول على الأراضي السورية لا يؤدي إلى أي شيء جيد، وتهجير القبائل العربية التي عاشت تقليديًّا في مناطق معينة من أجل خلق أشباه الدول هو أمر خطير ويمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد النزاع".

أشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا مستعدة للمساعدة في زيادة مستوى الثقة، "بما في ذلك بين السلطات المركزية في سوريا والأكراد الذين يعيشون في شرق البلاد".

تعمل القوات الروسية على الأراضي السورية بناء على طلب دمشق بتدخل موسكو العسكري.

ساعد تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسًا في الإسناد الجوي لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في قلب موازين القوى على أرض المعركة ونقل الجيش السوري من جبهة الدفاع إلى الهجوم، إذْ تمكن من استعادة معظم أراضي البلاد.

بوتين يُبدي استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية في حالتين:

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأنه في العقيدة العسكرية الروسية يُوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الخميس.

قال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببين لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردًّا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".

أضاف أن "السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر".