بعد إصابة الدكتور هاني الناظر.. أعراض سرطان المخ

أصيب الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بسرطان المخ، وهو مرض ناتج عن نمو خلايا غير طبيعية في الدماغ، يمكن أن تتسبب هذه الخلايا في الضغط على الأنسجة السليمة في الدماغ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المخ هي:

-الصداع.

-الغثيان والقيء.

-مشاكل الرؤية.

-مشاكل في التنسيق.

-مشاكل في الكلام.

-نوبات.

-ضعف أو شلل في جانب واحد من الجسم.

تشمل الأعراض الأخرى المحتملة لسرطان المخ ما يلي:

-التعب.

-التغيرات في الشخصية أو المزاج.

-مشاكل في الذاكرة أو التفكير.

-مشاكل في السمع.

-مشاكل في التوازن.

يمكن أن تكون أعراض سرطان المخ مشابهة لأعراض حالات أخرى، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب السحايا، لذلك من المهم إجراء اختبارات تشخيصية لتحديد السبب الدقيق للأعراض.

تشمل الاختبارات التشخيصية لسرطان المخ ما يلي:

التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

التصوير المقطعي المحوسب (CT).

البزل القطني.

خزعة الدماغ.

يعتمد علاج سرطان المخ على نوع الورم وحجمه وموقعه وقد تشمل خيارات العلاج ما يلي:

-الجراحة لإزالة الورم.

-العلاج الإشعاعي لتدمير الخلايا السرطانية.

-العلاج الكيميائي لقتل الخلايا السرطانية.

-العلاج المناعي لمساعدة الجسم على محاربة الخلايا السرطانية.

-يمكن أن يكون سرطان المخ مرضًا خطيرًا، ولكن مع العلاج المناسب، يمكن لمعظم الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض العيش لفترات طويلة.

يذكر أن محمد الناظر الابن قال في بوست نشره على فيسبوك: "والدي يمر بـ وعكة صحية شديدة للغاية، ويتجهز من أجل الخضوع لعملية جراحية، حقيقي محتاج دعاءكم ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير".