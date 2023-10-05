مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف طقس غدٍ الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس مصر غدٍ الجمعة 6 أكتوبر 2023 مائلًا للحرارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

-القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 23.

-الإسكندرية: العظمى 28، الصغرى 22.

-العلمين الجديدة: العظمى 28، الصغرى 22.

-الأقصر: العظمى 40، الصغرى 25.

-أسوان: العظمى 41، الصغرى 25.

-الوادي الجديد: العظمى 37، الصغرى 23.

-أبوسمبل: العظمى 40، الصغرى 25.

-العاصمة الإدارية: العظمى 31، الصغرى 23.

-شرم الشيخ: العظمى 35، الصغرى 25.

-طابا: العظمى 30، الصغرى 24.